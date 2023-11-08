Утром 8 ноября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области, где ВСУ отразили 6 атак противника.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 6 атак оккупантов возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области, где ВСУ отразили 17 атак.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.



Война в Украине идет уже 623-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте основные события происходят под Авдеевкой Донецкой области и Крынками на левобережье Херсонской. В Авдеевке относительное затишье, вызванное дождями, но продолжаются бои по закреплению россиян к западу от железной дороги в районе Степного. С Авдеевского коксохимического завода эвакуировали всех сотрудников, кроме 17 человек, которые отказываются покидать одно из заводских убежищ.

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