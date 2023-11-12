Американская компания Humane представила "убийцу смартфонов" - гаджет нового поколения, который крепится на одежду и управляется голосом. Он называется AI-Pin.

Об этом пишет американский журнал Wired.

AI-Pin состоит из двух основных компонентов: квадратного корпуса и аккумуляторного блока, которые можно легко прикрепить к одежде или другим поверхностям с использованием магнитов.

Устройство Humane под названием Ai Pin может делать фотографии и отправлять текстовые сообщения, использует лазер для проецирования визуального интерфейса на ладонь человека и оснащено виртуальным помощником. Новый гаджет подключается к искусственным интеллектам через программное обеспечение AI Mic, доступ к ChatGPT является одной из основных функций.

Ai Pin поступит в продажу 16 ноября в США. Стоимость устройства составляет 699 долларов, с дополнительной ежемесячной подпиской 24 доллара.

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