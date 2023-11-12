Вчера Госпогранслужба Украины заявила, что в селе Тополи Харьковской области поднят украинский флаг. Пограничники сообщили, что село находилось в "серой зоне".

Однако, военный паблик Deep State позже сообщил, что это село всегда было в "зеленой" зоне - то есть, под украинским контролем.

"Кадры сняты в селе Тополи, которое находится на западном берегу (реки Оскол - Ред). Такова специфика пограничных сел, что там не вывешены флаги и не стоит почетный караул в полосатой будке. Такие населенные пункты фактически являются буферными зонами под нашим контролем", - сообщил телеграм-канал и опубликовал карту локации.

В этом районе есть два села с таким названием - одно на западном, подконтрольном Украине берегу Оскола, другое чуть южнее, на восточном берегу. Оно контролируется РФ. В видео Госпогранслужбы речь идет о первом селе.

Напомним, сегодня спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что ВСУ контролируют населенный пункт Тополи, но пребывание украинских военных там затруднено.

Война в Украине идет уже 627-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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