Темнокожий парень Бен из Конго, который в 2019 году работал на строительстве Шулявского моста и укладывал там асфальт, после вторжения РФ переехал во Францию, но хочет вернуться в Украину.

Тогда в 2019 "Страна" записала интервью с Беном, в котором парень рассказал, что в Украину он приехал из Конго еще в 2011 году в поисках работы, но из-за отсутствия паспорта ему было сложно зарабатывать на жизнь. Тогда он обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы ему дали украинское гражданство, но на Бена так никто и не обратил внимания.

Полномасштабное вторжение Бен встретил в Киеве. 27 февраля 2022 года он решил покинуть страну. Поездом с центрального вокзала добрался до Львова, оттуда в Польшу, а затем во Францию в северный город Лиль.

"Во Франции один парень, когда узнал, что я из Украины, помог мне с жильем. Он арендовал для меня небольшую комнату на 2 года. Первые 6 месяцев я работал на стройке. Но потом мне запретили работать, так как у меня нет документов. В местной префектуре мне сказали, что помогут с документами, чтобы я мог работать легально, но уже больше года я жду документов и сижу без работы. У меня были сбережения около 10 тысяч долларов, которые я насобирал, работая в Украине. Эти деньги у меня уже заканчиваются, мне здесь очень тяжело", - рассказывает Бен.

Парень говорит, что недавно в префектуре ему заявили, что хотят отправить его на родину в Конго.

"Я не хочу возвращаться в Конго, там нет работы. Мои родители умерли. Я хочу вернуться в Украину, там мне будет проще найти работу. Если мне не дадут разрешение на работу во Франции и захотят отправить в Конго, я буду стараться вернуться в Украину", - заявил Бен.

Напомним, ранее в интервью Бен рассказал, как из Конго попал в Украину.