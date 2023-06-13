В Бельгии беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в лотерею, он купил скретч-карту за 5 евро в прошлом месяце на заправке.

Об этом сообщила бельгийская национальная лотерея, пишет Reuters.

Личность победителя не разглашают, сообщается только, что мужчине от 18 до 24 лет, и последний год он проживает в Брюсселе.

"У него смешанные чувства (относительно победы). Это трудный период, чтобы быть довольным всем, учитывая, что происходит в его родной стране", - сказала Джоук Вермур, представитель Национальной лотереи.

По словам Вермур, победитель сначала хочет устроить вечеринку, чтобы поблагодарить всех, кто помог ему интегрироваться в Бельгии. А затем он хотел бы сделать что-то для помощи украинцам и восстановления своей страны.

Также она рассказала, что мужчина в Бельгии нашел работу, однако хотел бы вернуться в Украину, как только закончится война.

Отметим, что выигрыш в лотерею в Бельгии не облагается налогом.

Ранее мы писали, что в США купленный за несколько долларов на одной из заправочных станций в штате Мэн лотерейный билет оказался счастливым и принес его обладателю 1,348 миллиарда долларов. Это второй по величине выигрыш в истории проведения лотереи Mega Millions на территории США.

Также мы рассказывали, что жительница Сиднея выиграла миллион австралийских долларов (740 тысяч долларов США) в лотерее для вакцинированных.