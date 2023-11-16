Во Львове неизвестные разбили два автомобиля судьи Верховного суда Украины Владимира Кравчука.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось вчера ночью. Неизвестные прокрались в гараж, расположенный на территории частного дома Кравчука, разбив окно. Злоумышленики повредили автомобиль Lexus, поцарапав на нем краску, и автомобиль Hyundai, разбив правое окно. При этом кражи какого-либо имущества не совершили. После чего исчезли с места преступления в неизвестном направлении", - говорит источник.

В связи с происшествием правоохранители открыли уголовное дело. Правонарушителям грозит ограничение свободы до трех лет.

Ранее мы сообщали, что народному депутату Гео Леросу три года назад подожгли автомобиль. В соцсети он опубликовал кадры, как пожарные тушат его машину.

А весной другой нардеп Николай Тищенко рассказал о поджоге авто его соратника с беспилотника. Дрон сбросил взрывное устройство на машину члена возглавляемой им временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке Госагентства лесных ресурсов. Фамилии Тищенко не назвал, но речь, судя по всему, шла о секретаре Ужгородского горсовета Арсене Мелкумяне.