Под Киевом открыли знаменитый мост через реку Ирпень, разрушенный в самом начале вторжения.

Об этом сообщает "Страна".

Мост находится на выезде из Ирпеня, именно через этот мост эвакуировали местных жителей в Киев.

Фото эвакуации жителей Ирпеня через мост в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году

Напомним, что в сентябре 2023 года под Киевом (в районе населенного пункта Стоянка) открыли еще один мост через реку Ирпень, разрушенный в первые дни вторжения РФ. По нему было запущено полноценное движение, что позволило увеличить пропускную возможность для автотранспорта и улучшить ситуацию на дорогах.

Также мы писали о том, что в Черниговской области запустили временный мост, который облегчит транспортное сообщение с Киевом.

Война в Украине идет уже 631-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.