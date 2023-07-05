В Черниговской области открыт временный мост, который значительно улучшит транспортное сообщение с Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Это сооружение позволит установить прямое сообщение для пассажирского транспорта между Киевом и Черниговом, Меной, Городней, а также другими общинами правобережной части Черниговской области, и больше не потребуется обходной путь длиной в 30 километров.

Временный мост предназначен только для транспортных средств с общей массой до 18 тонн и нагрузкой на ось до 7 тонн, что означает ограничение для грузовых автомобилей.

Строительство временного моста продолжалось около года, выполнение работ было осложнено необходимостью ликвидации последствий боевых действий и обезвреживания боеприпасов, обнаруженных на дне реки.

Напомним, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов. Из них 20 уже восстановлены, а 6 мостов подверглись капитальному ремонту. Еще 6 находятся в процессе восстановления.

Напомним, что в конце июня появилось фото взорванного моста через Северский Донец между Святогорском и Богородичным.

Также мы писали, как россияне гонят военную технику по понтонной переправе в обход Чонгарского моста, по которому ударили 22 июня силы ВСУ.

По данным разведки Британии, взрыв мостов в Чонгаре увеличил время доставки боеприпасов для россиян.