Полиция Киевской области открыла дело после нападения на журналиста Михаила Ткача у ресторана "Тандыр" в Козине.

Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале Национальной полиции Украины после того, как видеозапись инцидента попала в украинские телеграм-каналы.

Журналист вечером 17 ноября вёл съемку возле заведения, где, по его словам, собрались высокопоставленные представители Офиса генпрокурора.

При попытке помешать съемке один из охранников ударил по видеокамере и по самому корреспонденту.

Полиция открыла дело после публикации видео данного инцидента. Статья, по которой квалифицировано произошедшее - препятствование профессиональной деятельности журналиста.

Ранее источник "Страны" сообщил, что в Тернопольской области судья напал на чужую собаку, а затем избил её хозяйку.

"Происшествие случилось вечером 23 сентября. В полицию обратилась местная жительница с заявлением, что во время словесной перепалки на улице ее начал избивать судья Бережанского районного суда Василий Крамар", - рассказал источник.

Ранее стало известно, что за донат на ВСУ освободили от наказания мужчину, который ударил полицейского в Ровенской области.