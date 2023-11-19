На центральной площади Мадрида прошел митинг против каталонской амнистии после присяги Педро Санчеса в качестве премьер-министра Испании. Около 170 000 человек протестовали в столице из-за соглашения лидера Социалистической партии, разрешающего второй срок его полномочий.

Об этом сообщает The Guardian.

Для того чтобы остаться у власти, Санчес подписал закон об амнистии сепаратистских партий каталонцев и басков (за что они и поддержали его кандидатуру).

В акции протеста приняли участие лидер победившей на выборах либеральной Народной партии (НП) Альберто Нуньес Фейхоо, глава правопопулистской партии Vox Сантьяго Абаскаль, мэр Мадрида, представитель Народной партии Хосе Луис Мартинес Алмейда.

Напомним, 10 ноября в Испании начались уличные протесты - из-за сделки премьера Петро Санчеса с партией каталонских сепаратистов, которых теперь в обмен на союз власть обещает амнистировать после попытки отделения Каталонии в 2017 году. Протесты по этому поводу прошли в Мадриде, Барселоне и Гранаде.

Ранее мы писали, что в Испании консерваторы, несмотря на лидерство на выборах, не смогли взять большинства в парламенте.