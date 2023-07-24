В Испании консерваторы, несмотря на лидерство на выборах, не смогли взять большинства в парламенте, как это предсказывали экзитполы.

Данные приводит El Pais.

Две правые партии - "Народная партия" и "Вокс" - получили на двоих 169 мест (136 + 33). Для создания большинства нужно 176 депутатских кресел.

Испанская социалистическая рабочая партия нынешнего премьера Педро Санчеса получит 122 места.



Ещё 31 место получит левая партия "Сумар", которую возглавляет нынешний министр труда Йоланда Диас.

Если учесть несколько небольших партий, уже состоящих в коалиции, то левые в сумме получают 172 места.

"То есть и у них пока нет большинства, что может привести к политическому тупику в стране и новым выборам. Если, конечно, каталонская партия Junts, у которой семь мест, не присоединится к одной из сторон", - комментирует ситуацию с выборами в Испании Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Испания выступила против поставок в Украину американских кассетных боеприпасов.

Вместе с этим премьер Испании Педро Санчес поддержал создание Совета Украина - НАТО и подписал общую декларацию с президентом Владимиром Зеленским.