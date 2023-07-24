В Испании консерваторы одерживают победу на парламентских выборах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на экзитполы.

"Народная партия" может получить 42,86% мест (до 150 из 350 мест). И может сформировать коалицию с ультраправой партией "Вокс", которой экзитполы обещают 31 место. Вместе у них таким образом будет большинство – 51,71%.

По данным El Pais, на данный момент подсчитано почти 60% протоколов. Согласно им, у "народников" пока 131 место (они возглавляют гонку), у "Вокса" – 33 кресла и третье место в общем зачете.

Объединятся ли две партии, пока неизвестно. Но, если это произойдет, то ультраправые войдут в правительство впервые после смерти диктатора Франко (сейчас в Испании у власти левый кабинет, который возглавляет лидер Социнтерна Педро Санчез).

"Народники" и "Вокс" обещали выдворить из Испании нелегальных мигрантов, отменить законы о правах трансгендеров и свернуть принятые правительством Санчеса меры по защите климата.

Как мы сообщали, Испания выступила против поставок в Украину американских кассетных боеприпасов.

Вместе с этим премьер Испании поддержал создание Совета Украина - НАТО и подписал общую декларацию с президентом Зеленским.