Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш хочет принять участие в выборах на пост генерального секретаря НАТО в 2024 году, когда действующий генсек Альянса Йенс Столтенберг уйдет в отставку.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Кариньша.

"При условии, что Латвия решит баллотироваться на пост генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к конкурсу", - приводит издание цитату из заявления.

В обращении также указано, что Кариньш намерен внести вклад в развитие НАТО, опираясь на свой опыт работы премьер-министром Латвии, а также на "четкое понимание российской угрозы, твердую позицию по Украине и доказанный опыт построения международного консенсуса".

58-летний Кариньш подал в отставку с поста премьер-министра в августе, когда его партия пыталась сформировать новое правительство.

Помимо Кариньша, интерес к избранию на пост генсека уже выразили и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте и действующий премьер Эстонии Кая Каллас.

Отметим, что Йенс Столтенберг руководит НАТО, начиная с 2014 года. В июле Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО еще на год - до октября 2024 года.

Отмечалось, что другие кандидаты не убедили всех членов НАТО, а Столтенберг всех устраивал своей способностью управлять организацией в кризисной ситуации.