В Изюме Харьковской области упала в реку Северский Донец опора пешеходного моста.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Мост был сильно поврежден в марте 2022 года из-за обстрелов российскими танками правобережной части Изюма. Во время оккупации города он был единственной артерией, соединявшей левый и правый берега Северского Донца.

После деоккупации Изюма коммунальные службы починили мост, но он все равно оставался в аварийном состоянии.

В воскресенье, 19 ноября, во второй половине дня поврежденный пилон упал в реку. При этом никто из прохожих не пострадал.

Начальник городской военной администрации Валерий Марченко сообщил журналистам, что местные власти планируют срочно обратиться к экспертам с целью обследования состояния пешеходного моста. Однако средств на капитальный ремонт моста в городском бюджете не предусмотрено. В ближайшие дни коммунальные службы проведут обследование пешеходного моста и примут решение о дальнейшей его эксплуатации.

Напомним, операция по освобождению Изюма прошла в начале сентября прошлого года.

Мы показывали, как выглядел Изюм после полугода российской оккупации.