Власти РФ всерьёз обеспокоены настроениями среди жён мобилизованных, которые участвовали в акциях протеста с требованием вернуть их мужей с фронта.

Об этом пишут издания "Коммерсант" и The Insider со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, эту проблему до региональных чиновников донесли на семинаре, состоявшемся в Подмосковье на прошлых выходных.

Как пишут газеты, в Кремле опасаются, что подобные демонстрации начнут использовать "зарубежные недоброжелатели" для дестабилизации ситуации в РФ накануне президентских выборов.

"С ними [жёнами мобилизованных] необходимо быть в контакте, обращать внимание на их проблемы и помогать их решению", - приказали российским чиновникам, пишут газеты.

При этом СМИ говорят, что в администрации Владимира Путина чиновникам постоянно напоминают, что перед ними "стоит задача любой ценой купировать внешний протест" - то есть протест на улицах РФ.

"Уговаривать, обещать, платить. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, даже 50 человек", - рассказывает источник.

На прошлой неделе родственники мобилизованных в нескольких российских регионах подали заявки на проведение митингов с требованием провести ротацию и вернуть их мужчин домой. В Москве и Петербурге мероприятия запретили под предлогом коронавируса. Но в столице РФ митинг всё же состоялся, хотя и немногочисленный.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде и Минобороны решается вопрос демобилизации и ротации в ВСУ после митингов родственников военных.

Как мы сообщали, в Украине тоже прошли митинги родственников военных, находящихся на передовой.