В Павлоградском районе Днепропетровской области на мужчину, ехавшего на велосипеде, напал енот. Пострадавший предполагает, что животное могло быть бешеным.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По данным пабликов, енот напал на мужчину возле Нагульного пруда по дороге в Терновку. Он прыгнул на ногу и укусил человека за кроссовок, но, к счастью, обувь не прогрыз. Кроме того, енот кусал колеса велосипеда. Местный житель предполагает, что дикое животное было бешеным, поэтому предупреждает других о возможной опасности.

"Рыбаки и грибники, будьте осторожны в том районе - если укусит до крови, придется делать уколы от бешенства. Также там живут собаки, которые тоже могут быть больны бешенством", - заявил пострадавший.

Ранее мы рассказывали, что Чернобыльский заповедник показал фото, как еноты зоны отчуждения обглодали кости умершего там лося.

А в Великобритании серая белка за два дня искусала 18 человек. Животное нападало на детей, пенсионеров, а также домашних питомцев. Белку прозвали Полоска в честь злого персонажа из фильма "Гремлины". Позже животное поймали и усыпили.