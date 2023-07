Калифорнийская выдра попала в заголовки американских газет из-за своего захватнического поведения относительно сёрфингистов, у которых она отбирала доски, чтобы покачаться на волнах.

Об этом пишет издание Тhe Guardian со ссылкой на Твиттер фотографа Марка Вудворда, наблюдающего за морскими выдрами.

В последние недели Вудворд публиковал фотографии и видео южных морских выдр, катающихся на досках для сёрфинга, с которых они прогнали владельцев.

Власти особенно обеспокоены одной морской выдрой, известной под номером 841, которая была замешана в нескольких инцидентах, и на видео можно увидеть, как она безжалостно грызёт доску, с которой перед этим спугнула человека.

"Со стороны это может казаться смешным и милым, но это не так. Та морская выдра была очень агрессивной, и сёрферу пришлось бросить свою доску и поплыть к берегу", - сообщает фотограф.

"Я полагаю, что это та же самая выдра, что и на моих предыдущих фотографиях, хотя я так понимаю, что на первой половине доски сидела ещё одна", - говорит он.

Вудворд заявил, что пока он беседовал с сёрфингистом, к побережью подъехал городской служащий и установил табличку с надписью "Заходите в воду на свой страх и риск!"

Федеральные и государственные департаменты рыбной инспекции и дикой природы говорят, что им известно о выдре и её "агрессивных наклонностях", и сейчас они работают с Аквариумом Монтерей-Бей, чтобы выловить и изучить выдру под номером 841, прежде чем они найдут ей новый дом на долгое время.

Биологи точно не знают, что заставило выдру с номером 841 преследовать людей в воде, они считают, что подобное агрессивное поведение самок южных каланов может быть обусловлен гормональным всплеском или тем, что животное долгое время кормили люди.

"Хотя подтвержденных сообщений о травмах не поступало, из-за крайне необычного поведения этой выдры каякеры, серферы и другие лица, отдыхающие в этом районе, не должны приближаться к животному, привлекать его или поощрять его интерес", - говорится в заявлении береговой инспекции.

Multiple capture attempts today, but 841 out smarted Fish and Wildlife again. Crews have now left the area. More photos/video later today pic.twitter.com/9xzdbiXNv9