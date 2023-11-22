Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что освобождает свою должность. Его место займёт экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.

Об этом сообщает новостное издание Yahoo.

Тем временем американский генпрокурор Гарланд сообщил, что Чжао признал вину в нарушениях, и теперь биржа должна заплатить 4,3 млрд долларов штрафа.

Всё это стало следствием сделки со следствием, по которой Чанпэн Чжао согласился признать себя виновным в нарушении законов о противодействии отмыванию денег.

Это "соглашение" стало результатом расследования в отношении биржи, что ведётся как минимум с 2018 года. Расследование минюста США было сосредоточено на соблюдении Binance американских законов и санкций, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Ранее биржа криптовалют Binance не исключила полного ухода из России. Ещё в марте 2022 года криптобиржа сообщила, что через неё больше невозможно проводить транзакции для прямой покупки и продажи криптовалют, а также осуществлять прямые вводы и выводы рубля по выпущенным в РФ картам международных платежных систем Mastercard и Visa.

Мы также сообщали, что в конце 2022 года клиенты вывели с Binance больше миллиарда валюты всего за один день.