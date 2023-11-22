В тени Магомеда Мусаева. Forbes отменил сделку о продаже медиахолдинга американскому миллиардеру
Акционеры Forbes отменили сделку о продаже своего медиахолдинга группе инвесторов во главе с американским миллиардером Остином Расселом.
Об этом сообщает немецкая газета Bloomberg, ссылаясь на источники в компании.
Напомним, что журналисты Washington Post написали о возможном теневом участии в этой сделке российского бизнесмена Магомеда Мусаева, который и должен был стать реальным владельцем холдинга.
Мы также сообщали, что украинский Forbes отрицал участие российского магната Мусаева в покупке бренда.
"Отмена этой продажи не повлияет на нашу повседневную деятельность или бизнес-цели", - сообщили в компании.
В Forbes также добавили, что продолжат рассматривать "другие возможности".
Напомним, в мае 2023 года основатель компании Luminar Technologies Остин Рассел и гонконгская компания Integrated Whale Media Investments (IWM) объявили, что заключили соглашение о приобретении 82% акций Forbes Global Media Holdings.
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