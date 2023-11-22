Акционеры Forbes отменили сделку о продаже своего медиахолдинга группе инвесторов во главе с американским миллиардером Остином Расселом.

Об этом сообщает немецкая газета Bloomberg, ссылаясь на источники в компании.

Напомним, что журналисты Washington Post написали о возможном теневом участии в этой сделке российского бизнесмена Магомеда Мусаева, который и должен был стать реальным владельцем холдинга.

Мы также сообщали, что украинский Forbes отрицал участие российского магната Мусаева в покупке бренда.

"Отмена этой продажи не повлияет на нашу повседневную деятельность или бизнес-цели", - сообщили в компании.

В Forbes также добавили, что продолжат рассматривать "другие возможности".

Напомним, в мае 2023 года основатель компании Luminar Technologies Остин Рассел и гонконгская компания Integrated Whale Media Investments (IWM) объявили, что заключили соглашение о приобретении 82% акций Forbes Global Media Holdings.

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