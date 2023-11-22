В Киевскую область завезли египетские мандарины с диметоатом - опасным инсектицидом.

Об этом сообщает в Фейсбуке Госпродпотребслужба.

Она призывает предпринимателей изъять этот продукт из товарооборота.

"Начиненные" диметоатом мандарины импортировали из Греции.

"Через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (RASFF) поступило сообщение от 20 ноября 2023 г. № 2023.8018 об обнаружении диметоата в мандаринах из Египта, экспортировавшихся из Греции (экспортер: DROSERO TRADE SMPC, Giannitsa) в Украину (получатель: ООО" Фудком", ул. Железнодорожное шоссе 57, г. Киев, 01014; место доставки: с. Мартусовка, Бориспольский р-н., Киевская обл."", — сообщает служба.

Диметоат – инсектицид, используемый для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве и других отраслях. Он способен вызвать тошноту, слабость, сонливость, проблемы с дыханием, боль в животе и диарею, а в случае тяжелых отравлений – потерю сознания, судороги и паралич.

Ранее мы писали, что в Украину завезли радиоактивные орехи из Бразилии.

Также мы писали, что в феврале в Украине обнаружили опасное печенье. В нем содержится вещество, вызывающее усиленное потоотделение на руках и ногах, онемение конечностей и даже паралич.