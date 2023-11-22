Очевидцы публикуют кадры взрыва на мосту у Ниагарского водопада на границе США и Канады.

Джо Байдена проинформировали о взрыве, он следит за развитием событий, сообщил Белый дом

Тем временем в американских изданиях появляется противоречивая информация о причинах взрыва. ABC News и Fox News сообщают об обнаружении взрывного устройства на месте происшествия. ABC уточняет, что правоохранительные органы нашли на месте происшествия чемодан, в котором может находиться взрывное устройство. На месте работают саперы.

Два человека, находившихся в автомобиле, попытались на высокой скорости проехать через пункт пограничного контроля и врезались в конструкцию КПП, что привело к взрыву транспортного средства, - сообщает Fox News.

NBC News пишет о том, что следов взрывчатки в автомобиле пока обнаружено. По его сведениям, автомобиль на высокой скорости врезался в конструкцию контрольно-пропускного пункта, после чего загорелся и взорвался. Это транспортное средство числилось в угоне.

Четыре американо-канадских моста через реку Ниагара закрыты из предосторожности. А международный аэропорт Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк приостановил прием и отправку самолетов после взрыва на границе с Канадой.

Ранее мы писали о мощном взрыве, что прогремел на Радужном мосту у Ниагарского водопада.