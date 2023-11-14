Утром 14 ноября в городе Коломна Московской области РФ прогремел взрыв в районе "КБ Машиностроение" (КБМ), который производит ракеты "Калибр". К заводу выехали машины спецслужб.

Об этом сообщают российские оппозиционные телеграм-каналы.

Паблики пишут, что взрыв услышали около 7.30.

"У машин, стоящих во дворах, сработали системы сигнализации. Жители сообщают о том, что к КБМ едут машины спецслужб", - говорится в сообщении.

Официальных комментариев не поступало.

Несколько дней назад в Коломне уже заявляли об атаке дронами "КБ Машиностроение".

Также в сети появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксирован пролет украинского беспилотника в сторону Коломны Московской области.

Ранее мы писали, что на днях в Курской области сообщили об атаке беспилотников с кассетными бомбами на маслобойный комбинат.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.