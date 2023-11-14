Утром в Московской области прогремел взрыв в районе завода, который производит "Калибры"
Утром 14 ноября в городе Коломна Московской области РФ прогремел взрыв в районе "КБ Машиностроение" (КБМ), который производит ракеты "Калибр". К заводу выехали машины спецслужб.
Об этом сообщают российские оппозиционные телеграм-каналы.
Паблики пишут, что взрыв услышали около 7.30.
"У машин, стоящих во дворах, сработали системы сигнализации. Жители сообщают о том, что к КБМ едут машины спецслужб", - говорится в сообщении.
Официальных комментариев не поступало.
Несколько дней назад в Коломне уже заявляли об атаке дронами "КБ Машиностроение".
Также в сети появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксирован пролет украинского беспилотника в сторону Коломны Московской области.
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