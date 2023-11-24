В шоу "Супермама" на телеканале "СТБ" одна из участниц обвинила известную блогершу в ом, что она не платит налоги.

Известная ТикТок-блогер Яна Дога, у которой на данный момент 11,4 млн подписчиков в "ТикТок" приняла участие в шоу "Супермама" и заявила, что зарабатывает в месяц 20 тысяч долларов на "ТикТоке" и $30-50 тысяч на "Instagram", а также рассказала, что платит налоги как ФОП третьей группы.

Соперницы по шоу посчитали и выяснили, что либо она врет о своих заоблачных доходах, либо государство недополучает налоги, потому что лимит у ФОП третьей группы на 8 млн гривен в год, а доход Яны значительно больше.

"А это уже своем другая система налогообложения и другие, намного выше налоги. Не 5%, а почты в четыре раза больше", — говорит одна из участниц.

В ответ на это, блогерша назвала свою соперницу "тупой" и начала оправдываться, что у нее нет "перелимита", потому что доход ежемесячно разный, а позже и вовсе попросила соперниц уйти из ее квартиры.

После выхода программы в эфир, подписчики блогерши в "ТикТок" начали массово оставлять под ее видео комментарии с вопросом: "где налоги?"

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