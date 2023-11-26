Утром 26 ноября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 109 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из РСЗО.

Также, за прошедшие сутки оккупанты нанесли воздушный удар по Украине, применив 87 "Шахедов". Все вражеские дроны были уничтожены.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 4 атаки.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута.

На Авдеевском направлении безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области. ВСУ отбили 23 атаки.

На Марьинском направлении противник вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 9 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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