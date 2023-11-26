Украинские разработчики анонсировали компьютерную игру о Голодоморе. Ее описание уже появилось на сервисе Steam.

Игра называется "Голодный путь" (Famine Way). Разработчик - компания Stellarium gaming из Луцка.

"Эта игра реалистично передает события Голодомора и акт геноцида украинского народа в 1932-1933 годах. В игре присутствуют сцены насилия и мультяшные элементы жестокости. Небольшое количество ненормативной лексики и элементов хоррора и психологического триллера", - говорится на странице игры.

Сюжет игры разворачивается в мертвом селе Харьковской области. Герои - девочка Алена и ее спутник-журавль - отправляются на поиск своих близких (судя по всему, уже умерших).

В игре отсутствуют диалоги, описания и бои - поэтому "на первый план выходит исследование игрового мира через окружающие объекты и музыку". Это приключенческая 2D игра в авторском рисованном стиле.

Цель игры – пережить 2 месяца: месяц зимы и месяц весны. Во время путешествия нужно искать ресурсы для выживания и взаимодействовать с другими персонажами в определенные моменты. Полученная в такие моменты информация поможет продолжить историю. Вместе с тем необходимо заниматься активным поиском по локациям, находить скрытые места и узнавать больше о своем пути и персонажах игры.

Ранее сообщалось, что Красный Крест призвал геймеров избегать военных преступлений в компьютерных играх. Уточнялось, что призыв касается многопользовательских игр-"стрелялок" (игры, в которые одновременно играют сразу много участников одновременно, разделившись на противоборствующие команды).

Также мы писали, что несколько лет назад в культовой игре Call of Duty создали карту Донецка.