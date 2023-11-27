Старший сын покойного Геннадия Кернеса заявляет, что экс-мэра Харькова отключили от системы жизнеобеспечения в декабре 2020 года без согласия его семьи. Сделано это было, по его утверждению в интересах Игоря Терехова, который после смерти Кернеса стал и.о. мэра, а затем и мэром города.

"Причиной смерти Геннадия Кернеса стало отключение его от системы жизнеобеспечения 14 декабря 2020 года. После чего сердце уже не выдержало, и он умер 16 декабря 2020, а вовсе не 17 декабря, как нам всем говорили. И я вам как старший сын могу гарантировать: семья на это отключение согласия не давала. Не получал лечения, согласно документам, он гораздо раньше. И людям, которым нужно было захватить власть, нужно было, чтобы прошла первая сессия горсовета, состоялись назначения, а потом человека уже можно было отключать. То есть его мучили, насильно держали", - заявил Кирилл Кернес.

Он говорит, Кернес не мог подписать назначение Терехова секретарем горсовета, поскольку к тому моменту уже находился без сознания. Сделано это было с помощью электронной подписи. Кирилл заявляет, что она была сфальсифицирована чиновниками горссовета во главе с Тереховым.

Кернес-младший обратился в правоохранительные органы для проведения расследования.

"На сегодняшний день моими юристами собраны документы и доказательства, которые дают основания утверждать, что группой должностных лиц во главе с Игорем Тереховым заранее осознанно был разработан и впоследствии полностью реализован план захвата власти в Харькове", - заявляет он.

И предлагает, чтобы Харьковом на время следствия управляла военная администрация, которую возглавит военный.

При этом Кирилл Кернес не скрывает, что находится в конфликте с Тереховым после того, как был снят с должности главы фракции "Блок Кернеса - Успешный Харьков" в облсовете, а затем вышел из её состава, потому что, по его словам, "фракция перестала работать на успех Харьковщины", а область "начала откровенно управляться снаружи". В ответ фракция обвинила его в самоустранении от руководства после начала вторжения РФ.

Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" в 2020 году вследствие осложнений после коронавирусной инфекции. Ему был 61 год.

Ранее вдова Харьковского головы показала бронзовую скульптуру Геннадия Кернеса на его могиле.