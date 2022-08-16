Американскую актрису Энн Хеч, находившуюся в коме после ДТП, отключили от систем жизнеобеспечения после подбора реципиентов для ее органов.

Об этом сообщило издание Deadline.

Хеч заявляла о желании стать донором после смерти. Она была признана юридически мертвой еще в пятницу, но медики продолжали поддерживать ее дыхание во время поиска людей, которые получат органы актрисы.



"Энн Хеч была мирно отключена от систем жизнеобеспечения", – сообщил представитель актрисы.



В начале августа Хеч попала в Лос-Анджелесе сразу в два ДТП. Сначала актриса врезалась на машине в гараж жилого комплекса, а затем в соседний дом, после чего здание и машина загорелись. Она была госпитализирована. Как выяснилось, она получила травмы, несовместимые с жизнью.

12 августа стало известно, что она умерла в ожоговом центре Гроссмана на севере Лос-Анджелеса.