Созданный при Минкульте центр по борьбе с фейками "Справді" опубликовал фейк о том, что "Страна" якобы получает деньги за рекламу из России.

Речь идет о рекламном блоке, который автоматически (то есть, без ведома редакции) появился в телеграм-канале "Политика Страны" в ночь на 26 ноября.

В объявлении с пометкой "Спонсировано" предлагалось перейти на канал с новостями Москвы.

"Справді" утверждает, что рекламный пост выложила сама "Страна" и получила за это деньги. Что является очевидной дезинформацией.

Общеизвестно, что рекламные объявления указанного формата публикует сам Telegram, и администраторы телеграм-каналов никак на это повлиять не могут, также как и не могут удалить данные объявления. А весь доход от этой рекламы поступает мессенджеру, а не каналам.

О чем прямо сказано на странице сервиса Telegram Ads, где мессенджер официально продает свои услуги (второй скриншот).

"Рекламные сообщения в настоящее время находятся в тестовом режиме. Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть свои основные расходы, мы начнем делиться доходами от рекламы с владельцами общедоступных каналов, на которых отображаются спонсируемые сообщения", - говорится на странице сервиса.