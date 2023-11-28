В зону отчуждения Чернобыльской АЭС прилетели перезимовать яркие пернатые гости с севера. Фото
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал, какие птицы прилетают в Украину осенью с севера, чтобы перезимовать.
Пост о них появился в Фейсбуке.
Многие из прилетающих на зимовку пернатых селятся в заповеднике. Среди них обыкновенная чечетка, или просто чечетка (Acanthis flammea) и свиристель (Bombycilla garrulus).
Чечетки гнездятся в тундре и лесотундре, а свиристели – в зоне северных лесов. Если чечетка на зимовке встречается на открытых территориях и в ольшаниках, то стаи свиристелей часто живут и в больших городах, где питаются семенами омелы, ягодами рябины и калины. Это яркие птицы, которые привлекают внимание наблюдателей за жизнью пернатых в природе.
Ранее Чернобыльский заповедник показывал ноябрьские пейзажи зоны отчуждения.
Также в заповеднике объясняли, как можно спасти упавших на дорогу перелетных гагар.