Ночью 30 ноября на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии произошли взрывы во время движения грузового поезда. Заявляется, что инцидент - это удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем.

Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, взрыв произошел в Северомуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии.

"Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует, в том числе и для военных поставок, парализован", - сообщили собеседники издания.

По их словам, подрыв - очередная успешная спецоперация СБУ. Официальных комментариев от спецслужбы пока нет.

Сообщается, что во время движения грузового поезда сработали четыре взрывных устройства. На месте работает ФСБ, а железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия диверсии.

В свою очередь российские телеграм-каналы пишут, что из-за замыкания кабельной сети загорелась цистерна с топливом. Всего в составе было 44 таких цистерны, в том числе с авиационным топливом, а также шесть вагонов с чёрным металлом. Утверждается, что в результате инцидента пострадавших нет, но повреждены три вагона.

Украинские телеграм-каналы опубликовали видео якобы горящего поезда с топливом в Бурятии.

Однако в РФ заявили, что оно снято еще в марте.

Напомним, недавно в Рязанской области РФ сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. В инциденте обвинили "посторонних лиц".

А в прошлом году в Брянской области РФ на железной дороге перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство.