Воинские части и ТЦК теперь смогут получать документы от медицинских учреждений онлайн - через систему электронного документооборота.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

Это должно упростить прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для военных. В частности, после ранения.

Онлайн можно передать:

справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения;

постановление ВВК о непригодности к военной службе;

другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

Такая система уже развернута в большинстве воинских частей, ТЦК, военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения, где раненые проходят военно-врачебную комиссию.

Напомним, еще в конце августа сообщалось, что на фоне массовых обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях Кабинет министров решил запустить в Украине электронный документооборот прохождения ВВК. Отмечалось, что военным больше не придется носить бумаги между ведомствами.

Перед этим украинские издания писали, что получившие ранения солдаты ВСУ вынуждены часами стоять в очередях за справками в военкоматах. Военные называли это "издевательством".