В Украине запустили систему электронного документооборота для раненых военных
Воинские части и ТЦК теперь смогут получать документы от медицинских учреждений онлайн - через систему электронного документооборота.
Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины.
Это должно упростить прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для военных. В частности, после ранения.
Онлайн можно передать:
- справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
- постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения;
- постановление ВВК о непригодности к военной службе;
- другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.
Такая система уже развернута в большинстве воинских частей, ТЦК, военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения, где раненые проходят военно-врачебную комиссию.
Напомним, еще в конце августа сообщалось, что на фоне массовых обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях Кабинет министров решил запустить в Украине электронный документооборот прохождения ВВК. Отмечалось, что военным больше не придется носить бумаги между ведомствами.
Перед этим украинские издания писали, что получившие ранения солдаты ВСУ вынуждены часами стоять в очередях за справками в военкоматах. Военные называли это "издевательством".