Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото крупных обитателей зоны отчуждения ЧАЭС.

Фото появились в Фейсбуке.

На одну из них попали лошади Пржевальского, которые вышли на дорогу. Поэтому водители должны быть осмотрительными в заповеднике: неожиданно из леса могут выбежать не только кони, но лоси или олени. Причем последние не так осторожны, как лошади.

На втором снимке запечатлены кабаны.

Вся жизнь диких свиней – это активное движение для поиска пищи или отдых с отлеживанием боков. Исключение составляет брачный период.

В начале зимы кабаны продолжают накапливать подкожный жир. Среди густых трав заповедника, особенно под дичками фруктовых деревьев, они всегда могут поживиться чем-нибудь полезным и вкусным.

Также заповедник показал лося.

Вид у лося весьма своеобразен: у него большая голова, нос с горбинкой, свисающая нижняя губа, в нижней части горла есть кожистый выступ длиной 25-40 см, холка напоминает горб. При этой неказистой внешности лось очень силен. Кроме рогов они имеют другое оружие – крепкие ноги с копытами.

К лосям, как и к любому дикому животному, лучше не приближаться. Этот великан не менее опасен, чем кабан или волк.

Ранее заповедник рассказал, какие птицы прилетают в Украину осенью с севера, чтобы перезимовать.

Также Чернобыльский заповедник показывал ноябрьские пейзажи зоны отчуждения.