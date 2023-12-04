Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото юных рысей в зоне отчуждения ЧАЭС.

Фото появилось в Фейсбуке.



В целом рыси любят одиночество. Исключением является брачный период, который начинается в феврале, и выращивание потомства. Котята растут быстро: уже в октябре их трудно отличить от родителей.

Возможно, в объектив фотоловушки заповедника попала именно мать со своим подросшим ребенком. А, может, это играют двое детенышей рыси. Так или иначе, но всю зиму рысята еще держатся матери, а весной расходятся кто куда, понемногу привыкая к самостоятельной жизни.

Рысь - самый северный из кошачьих видов, местами она встречается даже за Полярным кругом. В северных областях рыси крупнее и с длинной шерстью, не такие пятнистые, как южные или западноевропейские. Зимняя шерсть рыси очень густая, пушистая, с более или менее выраженной пятнистостью на спине, боках и ногах. Летний мех грубее, короче и окрашен более контрастно, чем зимний. В отличие от других кошачьих, рыси прекрасно приспособлены к снегу и морозу. Зимой особенно длинный мех на лапах увеличивает площадь следа, позволяя рыси не проваливаться в снег.

Ранее Чернобыльский заповедник показал более крупных животных зоны отчуждения ЧАЭС зимой.

Также заповедник публиковал ноябрьские пейзажи зоны отчуждения.