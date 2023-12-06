В "Слуге народа" недовольны работой нового министра образования Оксена Лисового.

Депутат Виталий Безгин заявил у себя на странице в Facebook, что министр позволяет себе пренебрегать запросами от депутатов.

"Хороший парень – не профессия. Если Оксен Лисовый позволяет себе отвечать на запросы народных депутатов относительно пересмотра образовательной субвенции в результате ликвидации ПГТ в формате "Господин народный депутат, идите н…., мы ничего делать не будем", то похоже замена Шкарлета ничего не изменила", — написал Безгин.

Он посоветовал министру образования готовиться к заседанию комитета с отчетом.

"Поэтому, пока совет господину министру, готовьтесь на заседание нашего комитета с отчетом по теме. После совета последует официальный вызов 08.12. Выбор за вами", — пишет нардеп.

В комментариях Безгин добавил, что у Лисового "полное нежелание выполнять свою работу".

Ранее мы писали о том, что министр образования Лисовой отказался от научной степени после скандала с плагиатом.

Также мы писали о том, что Лисовый поддержал мобилизацию соискателей второго высшего образования.