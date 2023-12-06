В Одессе обрушился дом в центре города

В Одессе обрушился аварийный дом в центре города по улице Базарная.

Об этом сообщает ГСЧС.

По прибытию на место происшествия было установлено, что произошло разрушение 3-го подъезда аварийного жилого дома с 1-го по 3-й этажи.

Пожарные начали аварийно-спасательные работы и обследовали подвальное помещение на наличие людей. К счастью, погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружено.

Издание "Думская" пишет, что это второе обрушение в этом здании за месяц.

Аварийным здание признали еще в 1994 году. В 2005-м там обвалилась часть чердака и стены. А в 2021-м после ремонта канализации во дворе начала проседать почва, что привело к возможности обвала.

Ранее мы писали кто и зачем скупает в регионах разрушенное жилье от 20 долларов за квадрат.

"Уже впору говорить о формировании отдельного сегмента рынка недвижимости — разбитых квартир и домов или, скорее, даже документов на них. Есть инвесторы, которые приобретают такие объекты пачками и готовы платить за руины по 50-150 долларов за квадрат", - рассказал нам эксперт рынка недвижимости, риелтор Михаил Артюхов.