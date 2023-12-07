Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила о задержании подозреваемого в подрыве поездов с цистернами на Байкало-Амурской магистрали. Задержан гражданин Беларуси, проживающий в Литве.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-релиз силового ведомства.

"Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры. На территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь 1971 года рождения, совершивший подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам "Тайшет — Тында" и "Тайшет — Нерюнгри" по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии", — говорится в релизе.

Мужчина якобы уже признался на допросе, что действовал под контролем спецслужб Украины.

В ФСБ заявили о признании подозреваемого в том, что он действовал по указанию своего соотечественника, проживающего в Литве и работающего на украинские спецслужбы. Он рассказал, что достал восемь взрывных устройств из тайника, перевез их в Бурятию на автомобиле и установил на цистернах грузовых поездов. В результате взрывов в Северомуйском тоннеле и на его обводном пути произошел пожар, который привел к блокировке движения по железнодорожной магистрали.

ФСБ опубликовала видео. на котором мужчина объясняет, что ему предложили перевезти посылку за деньги.

"Я с человеком был знаком несколько лет, он внушал доверие. Да, потом возникли вопросы... И он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе", — сказал мужчина.

Напомним, о первом подрыве на БАМе стало известно утром 30 ноября.

Вскоре в РФ снова сообщили о том, что на железной дороге в Бурятии взорвался поезд с топливом. В Украине заявили, что это была очередная успешная спецоперация СБУ.