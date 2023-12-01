В РФ снова сообщают о том, что на железной дороге в Бурятии, известной как БАМ, взорвался поезд с топливом.

Об этом пишут телеграм-каналы РФ.

Сообщается, что в составе взорвался один вагон-цистерна. Всего в поезде была 41 цистерна с горючим, три - с авиационным топливом и шесть - с черным металлом.

Взрыв произошел в ночь на 30 ноября в районе поселка Северомуйск. Есть сведения, что на этот раз причиной катастрофы стало именно взрывное устройство - найдены его фрагменты.

Источники украинских СМИ говорят, что это, как и накануне, также была спецоперация СБУ по выведению из строя важной железнодорожной магистрали, которую россияне используют для военной логистики.

"Первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северномойском тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать проходящий через "Чертов мост" объездной путь. Именно на это и рассчитывала СБУ: во время проезда поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства", - сообщает источник.

Напомним, вчера российские телеграмм-каналы писали, что причиной взрыва в Северномойском тоннеле было замыкание электрического кабеля на цистерне с топливом, но добавляли, что рассматривается и версия с диверсией. Этот тоннель является единственным железнодорожным путем сообщения РФ с Китаем.

По первому случаю в РФ возбудили дело о теракте.

Ранее россияне заявляли, что ВСУ пытались дистанционно подорвать их железную дорогу.

Мы также сообщали, что в Подмосковье неизвестные диверсанты взорвали два самолёта и вертолёт на военном аэродроме.