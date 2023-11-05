Под Джанкоем дроны пытались заминировать железную дорогу, по которой должен был пройти состав с нефтепродуктами. Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Шесть беспилотников со взрывчаткой приземлились вдоль путей. Взрывные устройства должны были сработать, реагируя на шум состава, который пройдет мимо, но их заранее нашли и обезвредили.

Украина этого не подтверждала. Ранее о таком способе минирования не сообщалось.

Ранее Резников заявил о дефиците саперов в ВСУ, что замедляет наступление украинских войск.

Украина планирует зимой масштабные удары дронов по Крыму и территории России. По его словам, Украина хочет закрепить "значительные успехи", достигнутые за последние несколько недель, когда некоторые из важнейших военных объектов РФ попали под удар украинских дронов-камикадзе.

Война в Украине идет уже 620-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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