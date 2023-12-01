Вашингтон не одобряет атаки ВСУ по российской территории.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы весьма четко заявили, что не поощряем и не поддерживаем атаки украинских сил на территории России", - сказал Кирби.

Так представитель Белого дома ответил на вопрос журналиста о причастности Киева к возгоранию цистерны в тоннеле в Бурятии.

Напомним, ночью 30 ноября на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии произошли взрывы во время движения грузового поезда. Украинские издания писали, что инцидент - это удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем.

В свою очередь российские телеграм-каналы писали, что из-за замыкания кабельной сети загорелась цистерна с топливом. Всего в составе было 44 таких цистерны, в том числе с авиационным топливом, а также шесть вагонов с чёрным металлом. Утверждалось, что в результате инцидента пострадавших нет, но повреждены три вагона.

Позже в РФ снова сообщили о том, что на железной дороге в Бурятии взорвался поезд с топливом. Российские паблики писали, что в составе взорвался один вагон-цистерна. Всего в поезде были 41 цистерна с горючим, три - с авиационным топливом и шесть - с черным металлом.

Взрыв произошел в ночь на 30 ноября в районе поселка Северомуйск. Поступали сведения, что на этот раз причиной катастрофы стало именно взрывное устройство - найдены его фрагменты.

Источники украинских изданий заявляли, что это, как и накануне, также была спецоперация СБУ по выведению из строя важной железнодорожной магистрали, которую россияне используют для военной логистики.