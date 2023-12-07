На сайте президента появилась петиция с призывом запретить Тelegram.

Автор называет его риском для национальной безопасности Украины и призывает заблокировать Тelegram для пользователей.

За сутки петиция собрала 476 голосов.

Автор пишет, что из-за недостаточной коммуникации о рисках этого приложения, им продолжают пользоваться многие солдаты и даже офицеры ВСУ, передавая свои данные прямо в руки врага.

Напоминает, что создатель Telegram - российский программист и миллиардер Павел Дуров.

И пишет об угрозе неурегулированных анонимных Telegram-каналов.

Ранее мы писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за запрет мессенджера Telegram. По его словам, это очень опасный и уязвимый мессенджер. Данилов объяснил необходимость запрета Telegram тем, что там есть "системы влияния", где люди за деньги начинают продвигать те или иные вещи.

А также, что Алексей Данилов озвучил "базовое требование" к Telegram: деанонимизация Telegram-каналов.