На сайте президента Украины появилась петиция с предложением запретить Тelegram
На сайте президента появилась петиция с призывом запретить Тelegram.
Автор называет его риском для национальной безопасности Украины и призывает заблокировать Тelegram для пользователей.
За сутки петиция собрала 476 голосов.
Автор пишет, что из-за недостаточной коммуникации о рисках этого приложения, им продолжают пользоваться многие солдаты и даже офицеры ВСУ, передавая свои данные прямо в руки врага.
Напоминает, что создатель Telegram - российский программист и миллиардер Павел Дуров.
И пишет об угрозе неурегулированных анонимных Telegram-каналов.
Ранее мы писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за запрет мессенджера Telegram. По его словам, это очень опасный и уязвимый мессенджер. Данилов объяснил необходимость запрета Telegram тем, что там есть "системы влияния", где люди за деньги начинают продвигать те или иные вещи.
А также, что Алексей Данилов озвучил "базовое требование" к Telegram: деанонимизация Telegram-каналов.