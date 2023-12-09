Президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество совместно добиваться возвращения тысяч украинских детей из России в их семьи.

Об этом он сообщил на встрече Международной коалиции стран по возвращению украинских детей, пишет LRT.

"Обязанность всего международного сообщества - помочь Украине добиться победы, оказав ей военную и финансовую поддержку, потому что только в случае поражения России можно будет поскорее вернуть похищенных детей", - заявил Науседа.

Он отметил, что Литва вместе с демократическим миром солидарна с Украиной и требует от России немедленно прекратить совершенное преступление и освободить украинских детей.

По словам президента Литвы, возвращение детей – только первый шаг. Науседа подчеркнул, что не менее важно добиваться того, чтобы отдельные лица несли юридическую ответственность за незаконную депортацию детей и Литва будет способствовать международным усилиям по обеспечению справедливости.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что есть подтвержденные данные о том, что 386 украинских детей усыновили в России.

Напомним, в апреле Пуполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий ЛубинецАСЕ поддержала резолюцию о принудительной депортации украинских детей и взрослых в Россию. В организации сочли депортацию признаками геноцида.