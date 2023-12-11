Украинские телеграм-каналы публикуют кадры с места убийства Ильи Кивы - и, как утверждается, фото его тела.

Ссылаются при этом на источники в СБУ.

На фотографии тело на снегу лежит лицом вниз, рядом видны капли крови.

На видео показан, как утверждается, пункт наблюдения за передвижениями экс-нардепа, который часто записывал ролики в этой местности.

Сообщается, что спецоперация СБУ по убийству Кивы готовилась долгое время.

Напомним, что тело Кивы было обнаружено 6 декабря на территории отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево Московской области. Украинские СМИ сообщали, что это была операция СБУ.

Российские паблики писали, что за Кивой следили как минимум три последние недели.

Ранее публиковали видео с места убийства Кивы.

30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись в Аликанте (Испания), а оттуда - в Москву. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище и гражданство РФ. Позже отказался от мандата нардепа. После начала полномасштабного вторжения полностью поддерживал действия России.