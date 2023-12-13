Чернобыльский заповедник опубликовал зимние фото стада одичавших в зоне отчуждения коров
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник привел интересные факты о стаде одичавших коров, живущем в зоне отчуждения ЧАЭС, за которым уже несколько лет наблюдают специалисты.
Подборка опубликована в Фейсбуке организации.
- Коров держали самоселы в городе Чернобыле и селе Лубянке (в последнем было семь голов). Когда в 2016 году умерли их хозяева, стадо начало жить на свободе.
- Крупный рогатый скот относится к распространенной в Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.
- Как и другие обитатели заповедника, одичавшие коровы часто используют заброшенные здания для защиты от ветра и осадков.
- Животные упитанные, то есть проблем с кормами для них не существует. Зимой, когда выпадает снег, они выкапывают сухую траву копытами.
- У коров нет необходимости доиться. Их цикл лактации нормализуется сам по себе и привязан к рождению телят.
- В предвоенные времена стадо насчитывало до 20 голов. Животные пережили оккупацию и продолжают осваивать просторы заповедника.
Весной заповедник приводил подробный рассказал о стаде диких коров в окрестностях ЧАЭС.
Также он публиковал их фото.
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