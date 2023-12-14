В Белом доме записали музыкальный ролик по мотивам балета "Щелкунчик" русского композитора Петра Чайковского.

Видео опубликовала в соцсетях жена президента США Джилл Байден.

"Немного волшебства, чуда и радости подарят вам талантливые чечеточники из Dorrance Dance, танцующие под игривую интерпретацию сюиты "Щелкунчика". Наслаждайтесь!" – написала Байден под видео.

В начале декабря труппа Dorrance Dance начала серию выступлений с сюитой из "Щелкунчика" в США. Во время шоу ее танцоры исполняют чечетку под джазовую интерпретацию музыки Чаковского в стиле Дюка Эллингтона и Билли Стрэйхорна. Билеты на концерты стоят от 40 до 120 долларов. О постановке с восторгом пишут ведущие американские издания.

Ранее сообщалось, что "Щелкунчика" в Польше покажет львовский балет Royаl Lviv Ballet.

Между тем в Украине Министерство культуры направляло Национальной музыкальной академии Украины официальное письмо с предложением отказаться от имени русского композитора Петра Ильича Чайковского в названии.