Миллиардер и основатель Фейсбука Марк Цукерберг строит на Гавайях большой комплекс, в котором будет подземный бункер площадью 5000 квадратных футов (около 1500 метров) и эвакуационный люк.

Об этом сообщает американская пресса.

По ее данным, строительство комплекса под названием Koolau Ranch обойдется бизнесмену примерно в 270 миллионов долларов. В нем будет не менее 30 спален и 30 ванных комнат, а также сеть из почти дюжины домов на деревьях, соединенных веревочными мостами, чтобы гости могли перемещаться между ними, "оставаясь среди верхушек деревьев".

Два особняка будут соединены туннелем с подземным бункером. Помимо аварийного люка в нем будут залитые бетоном массивные двери и собственное энерго-, пище- и водоснабжение.

Убежище уже частично построено, оно станет одним из самых дорогих проектов индивидуального строительства в современной истории.

Ранее мы писали, что в Николаевской области за 2000 гривен сдается в аренду бункер со всеми удобствами.

Также сообщалось, что в Брюсселе планируют построить бункер стоимостью 8 миллионов евро для проведения секретных переговоров.