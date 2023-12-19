В Исландии на полуострове Рейкьянес после нескольких мощных землетрясений началось извержение вулкана. Власти начали эвакуацию населения.

Об этом сообщила метеорологическая служба Исландии.

Извержение началось севернее городка Гриндовик в 22:17 по местному времени.

Длина трещины в вулкане составляет около 3,5 км, а лава вытекает со скоростью от 100 до 200 кубических метров в секунду, сообщили в метеослужбе.

Это гораздо больше, чем во время предыдущих извержений на Рейкьянес. Это четвертое извержение вулкана на полуострове за три года.

Местная телекомпания RUV транслирует извержение. Сообщается, что извержение произошло быстро и было достаточно мощным.

Из-за угрозы горячих потоков лавы из города Гриндовик были эвакуированы около 4 тысяч человек. Расположенные рядом с вулканом геотермальные курорты были закрыты.

Международный аэропорт Рейкьявика, который тоже находится рядом, остается открытым.

Напомним, в ноябре на Сицилии произошло извержение самого высокого действующего вулкана Европы.

А в августе мы публиковали видео извержения одного из крупнейших вулканов Перу - Убинаса.