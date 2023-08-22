Появилось видео извержения одного из крупнейших вулканов Перу — Убинаса.

Видео выбросов пепла над его вершиной публикуют Телеграм-каналы.

Убинас — самый активный из 400 вулканов Тихоокеанского огненного кольца и находится в 1200 километрах от перуанской столицы Лимы.

В последний раз Убинас проявлял активность в июле 2019 года. Тогда вулканический пепел от извержения, продолжавшегося в течение трёх месяцев, поднялся на высоту в 8 километров над кратером и распространился в радиусе 250 километров от жерла.

Учёные предполагают, что сила нынешнего извержения будет умеренной, касательно его продолжительности, пока не было опубликовано каких-либо прогнозов. С момента пробуждения Убинаса уже прошло полтора месяца.

Власти Перу объявили о введении чрезвычайного положения в семи южных городах страны в связи с извержением вулкана Убинас. На территории, пострадавшей от катаклизма проживает почти 2000 человек. Отмечены многочисленные обращения жителей в медучреждения с поражениями дыхательной системы из-за пепла и пыли, висящих в воздухе.

Ранее В трёх десятках километров от столицы Исландии началось мощное извержение вулкана (фото и видео).

Перед этим мы публиковали видеозапись как на Камчатке проснулся вулкан Шивелуч, окутав пепельным мраком соседний посёлок.