В Киевской области в городе Буча заработала первая в Украине фабрика-кухня. Уже с января она будет кормить сразу 30 местных учебных заведений трех громад: Бучанской, Немешаевской, Бородянской.

Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Кулеба, который посетил завершение строительства фабрики-кухни вместе с Первой Леди Еленой Зеленской и меценатом Говардом Баффетом.

"Блюда для детей будут готовиться в новом помещении, на современном оборудовании, по современным технологиям и новым требованиям реформы школьного питания – то есть и полезно, и вкусно одновременно. Еще один весомый этап – обучение для персонала и налаживание технологического процесса. Это важное событие для всей области, восстанавливающейся после деоккупации", - написал Кулеба.

Также уже планируется строительство второй фабрики-кухни в Лозовой Харьковской области. Она будет кормить ежедневно около 14 тысяч учащихся и дошкольников в пяти громадах Лозовского района.

Замглавы Офиса президента поблагодарил Елену Зеленскую и команду Баффета за данный проект.

"Над фабрикой работали офис проекта, Киевская областная военная администрация, мэрия Бучи, министерства. Это большой коллективный труд. Благодарен каждому, кто приобщился", - добавил он.

Напомним, в Харькове построят первую в Украине подземную школу.

Ранее мы писали, что на входе в каждую школу Украины хотят поставить полицейского и установить металлодетекторы. Проект охватит почти 10 тысяч учебных заведений.