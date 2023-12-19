В Буче заработала первая в Украине фабрика-кухня, которая будет кормить 30 учебных заведений
В Киевской области в городе Буча заработала первая в Украине фабрика-кухня. Уже с января она будет кормить сразу 30 местных учебных заведений трех громад: Бучанской, Немешаевской, Бородянской.
Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Кулеба, который посетил завершение строительства фабрики-кухни вместе с Первой Леди Еленой Зеленской и меценатом Говардом Баффетом.
"Блюда для детей будут готовиться в новом помещении, на современном оборудовании, по современным технологиям и новым требованиям реформы школьного питания – то есть и полезно, и вкусно одновременно. Еще один весомый этап – обучение для персонала и налаживание технологического процесса. Это важное событие для всей области, восстанавливающейся после деоккупации", - написал Кулеба.
Также уже планируется строительство второй фабрики-кухни в Лозовой Харьковской области. Она будет кормить ежедневно около 14 тысяч учащихся и дошкольников в пяти громадах Лозовского района.
Замглавы Офиса президента поблагодарил Елену Зеленскую и команду Баффета за данный проект.
"Над фабрикой работали офис проекта, Киевская областная военная администрация, мэрия Бучи, министерства. Это большой коллективный труд. Благодарен каждому, кто приобщился", - добавил он.
Напомним, в Харькове построят первую в Украине подземную школу.
Ранее мы писали, что на входе в каждую школу Украины хотят поставить полицейского и установить металлодетекторы. Проект охватит почти 10 тысяч учебных заведений.