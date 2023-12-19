Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Украину защищать все языки и права нацменьшинств и осудил давление на УПЦ.

"Я отметил свое беспокойство относительно свободы вероисповедания в Украине, учитывая продолжающиеся действия властей против украинской ортодоксальной церкви. Законопроект предлагает запрет религиозных организаций, связанных с РФ. Этот законопроект не соответствует международному законодательству о защите прав человека", - заявил Тюрк.

Он призвал защищать право людей говорить на всех языках, которые используются в Украине.

"Когда я посетил Украину в прошлом году, я понял, как важно постоянно следить за видением завтрашнего дня. Чтобы сейчас подготовиться к такой Украине, в которой люди хотели бы жить после окончания этой войны. Это требует обеспечения социальной интеграции для всех сообществ и защиты прав меньшинств, включая право использовать все языки, на которых говорят в Украине", - сказал Тюрк.

Напомним, что Верховная Рада недавно приняла новый законопроект о нацменьшинствах, в котором сузила использование русского языка.

Принятие этого закона было одним из условий Евросоюза для начала переговоров о вступлении Украины в сообщество.