Украина уже более полугода контактирует с бывшим российским военным Игорем Саликовым, который заявил Международному уголовному суду в Гааге о готовности дать показания о военных преступлениях России в Украине.

Об этом сообщил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Генпрокуратуры Юрий Белоусов в интервью Ютуб-каналу.

"Да, я подтверждаю тот факт, что Офис генерального прокурора уже более полугода работает над этим человеком, который дает нам свидетельства о действиях России начиная с 2013 года, с подготовки к открытому вторжению, особенностям открытого вторжения", – сказал Белоусов.

По данным СМИ, Саликов готов рассказать о деятельности ЧВК "Вагнер" и "Редут". Его называют офицером военной разведки (ГРУ) Минобороны РФ, экс-начальником 4-го отдела Управления спецопераций "Генпрокуратуры ДНР".

Ранее мы разбирали, кто ответит перед Международным уголовным судом за военные преступления в Украине.

Между тем в сентябре глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что прогресса в создании трибунала для расследования действий России в Украине пока нет.

"К сожалению, мы находимся в своего рода тупике", – сказал Кулеба.